NASA изменила план миссии Artemis III: вместо полета к Луне – репетиция на орбите Земли

Главной задачей миссии станет проверка взаимодействия корабля Orion с лунными посадочными модулями. В NASA сообщили, что продолжительность Artemis III превысит десять дней — дольше, чем у Artemis II, — чтобы экипаж смог отработать взаимодействие с наземными службами и коммерческими партнерами.

В миссии впервые одновременно примут участие SpaceX и Blue Origin. В рамках программы NASA будет координировать запуск и операции двух подрядчиков.

На ракете SLS вместо полноценной верхней ступени установят макет, соответствующий ей по массе и размерам, но без двигателей.

Также планируется запуск полноразмерных испытательных модулей: Blue Origin выведет имитатор Blue Moon Mark 2, а SpaceX — имитатор Starship HLS. Сближение и стыковка с аппаратами будут проходить в разные этапы миссии.

NASA также намерено проверить совместимость новых скафандров AxEMU от Axiom с интерфейсами посадочных модулей. Речь идет об оценке процедур и совместимости систем, а не об испытаниях на поверхности Луны.

Artemis III рассматривается как подготовительная миссия перед возможной высадкой в рамках Artemis IV. Точные сроки полета и состав экипажа пока не определены.