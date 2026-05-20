Google приступила к масштабному редизайну фирменных иконок

Развёртывание обновления стартовало за день до ежегодной конференции разработчиков Google I/O. По данным Engadget, новые значки уже появились в меню переключения приложений веб-версии Gmail, а также в некоторых мобильных клиентах для устройств Apple. При этом обновление пока доступно не всем пользователям — часть сервисов продолжает отображаться со старым дизайном.

Около пяти лет назад Google унифицировала оформление своих приложений, заменив уникальные логотипы на контурные изображения в фирменных цветах компании. Тогда изменения вызвали критику пользователей, которые отмечали, что приложения стало сложнее отличать друг от друга.

Одним из первых шагов к изменению подхода стало обновление иконки Google Maps, получившей более объёмный внешний вид. Новые значки продолжают эту тенденцию и перекликаются по стилю с обновлёнными 3D-эмодзи, представленными компанией в рамках анонса Android 17.

Ожидается, что дополнительные подробности визуального обновления Google раскроет в ходе предстоящей конференции I/O.