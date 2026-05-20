BYD и другие китайские автомобили научились ездить на трёх колёсах

Одной из первых такие технологии начала применять компания BYD. Подвеска DiSus-P Ultra, установленная на гибридном внедорожнике Denza B8 (также продается под брендом Fang Cheng Bao Leopard 8), позволяет изменять положение каждого колеса относительно кузова и сохранять устойчивость при опоре на три колеса. Автомобиль способен двигаться со скоростью до 15 км/ч, не касаясь дороги поврежденным колесом.

В режиме замены колес система поочерёдно поднимает каждое колесо без применения домкрата. На подъём одного из них при помощи подвески уходит менее минуты, а замену можно осуществить примерно за две минуты. Подвеска DiSus-P Ultra создаёт подъёмную силу 9 тонн, она также помогает тяжёлому внедорожнику выбраться из песчаного грунта.

Схожие возможности получили и другие китайские модели. Кроссовер Aito M9, выпускаемый при поддержке Huawei, также способен продолжать движение на трёх колёсах. Аналогичная технология появилась и у флагманского кроссовера Li Auto L9 Livis.

При этом производители используют разные технические решения. В моделях Li Auto и Aito применяется гидравлическая система, тогда как спорткар BYD Yangwang U7 использует электромагнитные актуаторы без масла.