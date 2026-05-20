Ужин с Баффетом и Стефеном Карри продали на аукционе за $9 млн

Средства направят фонду Glide и организации Eat. Learn. Play. Ожидается, что Баффет удвоит объём пожертвований для обеих сторон, благодаря чему общая сумма помощи может достичь около 27 млн долларов.

Фонд Glide, работающий в Сан-Франциско, оказывает поддержку малоимущим, бездомным и людям с наркотической зависимостью. Баффет начал сотрудничать с организацией после того, как его первая жена Сьюзан стала там волонтёром.

Благотворительные аукционы с ужином и инвестором проводились ежегодно с 2000 по 2022 год. С 2008 года каждая победившая ставка превышала 1 млн долларов. Рекорд был установлен в 2022 году, когда ужин с Баффетом продали за 19 млн долларов. За всё время акции принесли Glide около 53,2 млн долларов.

Организацию Eat. Learn. Play. основали Стефен Карри и его жена Айша Карри. Фонд реализует программы питания, поддержки детской грамотности и физической активности.

Ужин с победителем аукциона и семью его гостями состоится 24 июня в Омахе, где находится штаб-квартира Berkshire Hathaway.

Стефен Карри выступает за клуб «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист четыре раза становился чемпионом НБА и дважды получал награду MVP лиги. В составе сборной США он выигрывал чемпионат мира в 2010 и 2014 годах.