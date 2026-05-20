«Так выглядит скорость»: Redmi готовит глобальный выпуск смартфона Turbo 5

На одном из рекламных изображений размещён слоган: «Так выглядит скорость». Судя по опубликованным материалам, индийская версия смартфона сохранит дизайн китайской модели.

При этом в Индии уже продаётся устройство, считающееся клоном Redmi Turbo 5, — Poco X8 Pro, а аналогом китайского Redmi Turbo 5 Max называют Poco X8 Pro Max.

Источники полагают, что Redmi Turbo 5 может выйти не только в Индии, но и на других рынках.

Китайская версия смартфона получила 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Устройство работает на платформе Dimensity 8500-Ultra под управлением Android 16 с HyperOS 3.

Ёмкость аккумулятора составляет 7560 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 27 Вт. Основная камера оснащена датчиками на 50 и 8 Мп. Среди других особенностей — защита IP68/IP69, стереодинамики, ИК-порт, металлическая рамка и подэкранный сканер отпечатков пальцев.