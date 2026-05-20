Роналду приобрёл долю в спортивном стриминговом сервисе бразильского блогера

Размер инвестиций и точная доля португальского футболиста не раскрываются. Сообщается, что Роналду получил «значимый пакет» в международном подразделении LiveMode, которое отвечает за глобальное развитие вещательного бизнеса.

«Наша задача – сделать спорт доступным для всех и представить его в новом, вдохновляющем формате. Мы хотим расширить аудиторию и повысить вовлеченность зрителей через трансляции на YouTube и распространение контента во всех социальных сетях», — заявил Роналду в комментарии Bloomberg.

LiveModeTV является международным направлением компании LiveMode, стоящей за бразильской медиаплатформой CazeTV. Проект создал стример и блогер Касимиро Мигель, аудитория которого на разных платформах насчитывает 26,2 млн подписчиков. В последние годы CazeTV стала одним из наиболее заметных игроков медиарынка Бразилии.

Одним из первых шагов международного расширения стал запуск канала в Португалии. Сервис получил права на бесплатный показ на YouTube одного центрального матча каждого игрового дня чемпионата мира 2026 года. Всего планируется показать 34 встречи турнира, который пройдёт в июне и июле.

Платформа CazeTV была запущена в 2022 году и получила известность благодаря трансляциям крупных футбольных турниров, среди которых чемпионат мира 2022 года, женский чемпионат мира 2023 года, а также прошедший в новом формате клубный чемпионат мира.