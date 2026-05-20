Официально: Конор Макгрегор вернется в октагон в бою против Макса Холлоуэя на UFC 329

В соглавном событии вечера сойдутся 31-летний британец Пэдди Пимблетт и француз Бенуа Сен-Дени.

Предстоящий поединок Макгрегора и Холлоуэя пройдет в полусредней весовой категории. Для Холлоуэя это противостояние станет дебютным выступлением в весе до 77 кг.

Напомним, что свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, когда из-за полученной травмы ноги уступил Дастину Порье. После этого он неоднократно заявлял о намерении вернуться к боям. В свою очередь Холлоуэй в марте этого года на турнире UFC 326 проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

Бойцы уже проводили очный поединок 13 лет назад. Тогда, в 2013 году победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.

Пимблетт – бывший претендент на временный титул UFC в легком весе, имеет в своем активе 23 победы и четыре поражения в ММА. В крайнем поединке за временный пояс в январе этого года он уступил Джастину Гэтжи единогласным решением судей.

Его соперник Бенуа Сен-Дени имеет статистику из 17 побед и трех поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. На данный момент Сен-Дени идет на серии из четырех побед подряд, включая успешный поединок против Дэна Хукера в январе этого года.