В Греции выставят на торги частный остров за 247 тысяч евро

Макри входит в группу островов Эхинады. На острове расположены несколько заброшенных построек — небольшой дом, часовня и цистерна для воды. При этом территория относится к лесному фонду и находится под защитой европейской природоохранной сети Natura 2000.

Согласно действующим ограничениям, на острове допускается только минимальная легкая инфраструктура и сельскохозяйственная деятельность. Крупные строительные проекты и создание курортной инфраструктуры запрещены.

Как отмечают местные СМИ, переоценка стоимости острова выявила сложности для потенциальных покупателей, рассчитывавших развивать здесь туристический бизнес.

