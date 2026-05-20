Во Франции на основе секретных досье снимут фильм об ограблении Лувра

Картина будет основана на книге Main basse sur le Louvre («Руки прочь от Лувра») Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента. Авторы книги описали историю ограбления на основе секретных документов и отчётов.

Название фильма, актёрский состав и дата выхода пока не разглашаются. По данным Le Film français, сценарий Гаврас пишет вместе с Саймоном Жаке и Мурадом Винтером. Продюсером проекта выступит компания Iconoclast, с которой режиссёр ранее работал над фильмом «Афина».

Ограбление Лувра произошло в октябре 2025 года и заняло семь минут. По данным СМИ, преступники проникли внутрь с помощью строительной лестницы и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, а также другие ценности.

После ограбления у галереи Аполлона была обнаружена повреждённая корона императрицы Евгении. По информации издания, экспонат получил серьёзные повреждения при попытке извлечения из витрины. В настоящее время Лувр занимается его восстановлением.