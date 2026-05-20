Во Франции на основе секретных досье снимут фильм об ограблении Лувра

Французский режиссёр Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра, сообщает Le Figaro.

Картина будет основана на книге Main basse sur le Louvre («Руки прочь от Лувра») Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента. Авторы книги описали историю ограбления на основе секретных документов и отчётов.

Название фильма, актёрский состав и дата выхода пока не разглашаются. По данным Le Film français, сценарий Гаврас пишет вместе с Саймоном Жаке и Мурадом Винтером. Продюсером проекта выступит компания Iconoclast, с которой режиссёр ранее работал над фильмом «Афина».

Ограбление Лувра произошло в октябре 2025 года и заняло семь минут. По данным СМИ, преступники проникли внутрь с помощью строительной лестницы и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, а также другие ценности.

После ограбления у галереи Аполлона была обнаружена повреждённая корона императрицы Евгении. По информации издания, экспонат получил серьёзные повреждения при попытке извлечения из витрины. В настоящее время Лувр занимается его восстановлением.