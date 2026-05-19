LVMH продаёт бренд Marc Jacobs. Компания владела им почти 30 лет

Контрольный пакет акций Marc Jacobs был приобретён LVMH в 1997 году. Сам бренд основали в 1984 году дизайнер Марк Джейкобс и бизнесмен Роберт Даффи.

В сообщении компании говорится, что Marc Jacobs станет ключевым брендом в сегменте премиальной моды WHP Global. В портфель компании уже входят Vera Wang, rag & bone и G-STAR. После завершения сделки объём мировых розничных продаж WHP Global, как ожидается, превысит 9,5 млрд долларов.

Согласно заявлению LVMH, компания G-III Apparel Group также станет совладельцем Marc Jacobs. Ей перейдёт часть глобального бизнеса бренда, связанная с прямыми и оптовыми продажами.

Закрытие сделки ожидается до конца года.

Ранее Financial Times сообщала, что LVMH рассматривает возможность продажи ряда американских активов, среди которых назывались Marc Jacobs и доля в бренде Fenty Beauty певицы Рианны.

LVMH выпускает продукцию под брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon и Hennessy. Штаб-квартира компании находится в Париже.