Шахматисты Туркменистана завоевали четыре медали на турнирах в Астане

В столице Казахстана состоялись первый командный чемпионат тюркских стран среди мужчин и женщин и юношеская шахматная Олимпиада среди игроков до 16 лет. В соревнованиях по круговой системе участвовали команды Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Мужской турнир собрал 13 гроссмейстеров и 18 международных мастеров. Лидерами сборной Туркменистана стали гроссмейстеры Сапармурат Атабаев и Мейлис Аннабердиев. По итогам соревнований Атабаев занял третье место на первой доске.

В женском турнире победила команда Азербайджана, второе место заняла сборная Казахстана, третье — Узбекистана. Команда Туркменистана стала пятой, набрав шесть очков. Лала Шохрадова заняла третье место на первой доске, а Джахан Реджепова — второе место на третьей доске.

В юношеском турнире в число призёров вошли сборная Азербайджана и две команды Казахстана. Туркменская шахматистка Дильбер Хупбыева заняла третье место на четвёртой доске.

Общий призовой фонд турниров составил 27 миллионов тенге, что эквивалентно примерно 54 тысячам долларов США.

Организаторами турниров выступили ФИДЕ, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Казахстанская федерация шахмат (Kazchess), Казахский национальный университет спорта и акимат города Астаны. Генеральным партнёром соревнований стал Freedom Holding Corp.