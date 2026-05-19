Физики предупредили о необычном поведении мяча ЧМ-2026: он меняет траекторию ударов

Новый мяч Trionda, разработанный компанией Adidas, впервые в истории мужских чемпионатов мира состоит из четырёх панелей. Его представили осенью 2025 года. Дизайн снаряда посвящён странам-хозяйкам турнира — Канаде, США и Мексике.

Исследование провели специалисты Университета Пьюджет-Саунда. Они протестировали мяч в аэродинамической трубе и использовали компьютерное моделирование для анализа поведения в полёте. Trionda сравнивали с предшественниками — Al Rihla, Telstar 18, Brazuca, Jabulan. По словам физика Джона Эрика Гоффа, при высокой скорости Trionda начинает терять дистанцию быстрее предыдущих моделей.

«Выражаясь простым языком, это означает, что после сильного удара по мячу он будет пролетать меньшее расстояние, чем обычно. Симуляции показали небольшую разницу, но она является достаточной для того, чтобы игроки замечали, как мяч не долетает до их цели на несколько метров», — отметил учёный.

По данным исследователей, при стартовой скорости 35 метров в секунду мяч может начать снижаться примерно на 10 метров раньше по сравнению с моделью, использовавшейся на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Учёные также отметили, что Trionda демонстрирует более стабильное аэродинамическое сопротивление на скоростях, характерных для штрафных и угловых ударов (около 43 км/ч). Это делает его поведение более предсказуемым, чем у некоторых предыдущих моделей, которые осложняли игру вратарям.

Кроме того, мяч оснащён встроенным чипом для передачи данных в систему VAR и полуавтоматическую систему определения офсайда.