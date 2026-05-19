Сумма сделок на торгах ГТСБТ на минувшей неделе превысила $13 млн

За иностранную валюту представители деловых кругов Узбекистана, Объединённых Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели сжиженный газ, произведённый на технологических установках ГК «Türkmengaz» и «Türkmenhimiýa», а также обезсеренную дизельную фракцию ГК «Türkmenhimiýa».

Кроме того, бизнесмены из Гонконга, Узбекистана, ОАЭ, Турции и Кыргызстана закупили комплекты постельного белья, жирные кислоты в остатках хлопкового масла, сухой экстракт солодкового корня, шёлк-сырец и хлопчатобумажную пряжу.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели приобрели базовое масло, суровую ткань, очищенное хлопковое масло и пшеничную муку. Общая сумма сделок в национальной валюте составила 118 миллионов 350 тысяч манатов.