Синнер выиграл шестой подряд турнир серии «Мастерс»

Для 24-летнего итальянца этот титул стал шестым подряд на турнирах серии ATP 1000. Это рекорд с момента появления категории «Мастерс» в 1990 году. Ранее лучшим результатом были четыре победы подряд, которые принадлежали Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Синнер также стал вторым теннисистом после Джоковича, которому удалось собрать «Золотой карьерный Мастерс» — выиграть все девять турниров серии ATP 1000 хотя бы по одному разу.

Победа в Риме стала для итальянца 34-й подряд на турнирах ATP 1000. Он превзошёл рекорд Джоковича, который в 2011 году одержал 31 победу подряд на соревнованиях этой категории.

Теперь на счету Синнера 29 титулов ATP в одиночном разряде. В 2026 году он выиграл турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также завершил прошлый сезон победой на турнире в Париже.