«Реал» объявил об уходе капитана команды Дани Карвахаля

Клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, который рассчитан до лета 2026 года. В субботу «Реал» проведет церемонию в честь капитана. В этот день команда примет «Атлетик» из Бильбао в рамках заключительного тура чемпионата Испании.

«Дани Карвахаль – легенда и символ «Реала», а также академии клуба. Его фотография вместе с нашим любимым и незабвенным Альфредо Ди Стефано, на которой они закладывают первый камень «Сьюдад Реал Мадрид», навсегда останется в сердцах всех мадридистов и в истории нашего клуба. Карвахаль всегда образцово представлял ценности «Реала». Клуб был и всегда будет его домом», – заявил президент «Реала» Флорентино Перес.

34-летний защитник выступал за «Реал» с 2002 года. Он провёл десять сезонов в академии клуба, после чего стал игроком основной команды, где выступал на протяжении 13 сезонов. За это время Карвахаль сыграл 450 матчей и забил 14 голов.

За карьеру в мадридском клубе защитник завоевал 27 трофеев. В их числе — шесть побед в Лиге чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. Карвахаль входит в число пяти футболистов в истории, которым удалось шесть раз выиграть главный европейский клубный турнир.

В составе сборной Испании футболист провёл 51 матч. Вместе с национальной командой он стал победителем чемпионата Европы 2024 года и выиграл Лигу наций в 2023 году.

В этом сезоне «Реал» не смог завоевать никаких трофеев.