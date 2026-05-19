Евросоюз добился снижения нелегальной миграции на 40%

По данным организации, с начала 2026 года в ЕС нелегально въехали менее 29 тысяч человек. Это самый низкий показатель за последние годы. В 2023 году число таких случаев было примерно в три раза выше.

Основным маршрутом нелегального въезда остается центральная часть Средиземноморья — путь из Ливии к побережью Италии. Вторым по масштабу остается восточно-средиземноморский маршрут через Турцию в Грецию и на Кипр. На эти направления приходится около трети всех случаев нелегального въезда в Евросоюз.

Frontex также напомнила, что по итогам 2025 года число нелегальных въездов в ЕС сократилось на четверть по сравнению с предыдущим годом.