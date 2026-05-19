В Техасе впервые ввели мораторий на строительство дата-центров

Мораторий поддержали три члена совета, двое выступили против. Причиной стали жалобы жителей и опасения по поводу влияния крупных ИИ-комплексов на инфраструктуру, энергосистему и качество жизни.

Поводом для обсуждений стал проект компании Provident Data Centers рядом с городом Хиллсборо. Компания планирует построить кампус дата-центров на участке площадью около 1,2 квадратного километра. Территория находится вне городской юрисдикции, поэтому проекты там проходят меньше проверок и общественных слушаний.

Жителей беспокоят возможный рост тарифов на электроэнергию, шум оборудования, работа резервных генераторов и экологические последствия. Власти округа заявили, что развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта происходит быстрее, чем местные органы успевают оценивать последствия таких проектов.

Комиссар Джим Холкомб отметил, что компании используют территории с минимальным регулированием и слабым контролем. В округе заявили, что намерены изучить влияние дата-центров на энергосистему и местные сообщества.

Решение уже вызвало споры. Окружной прокурор предупредил, что мораторий могут оспорить в суде.