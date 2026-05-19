В Нью-Джерси появилась улица Месси перед стартом ЧМ-2026

Как сообщили местные власти, речь идёт о символической акции, а не о постоянном переименовании улицы. Здесь уже установили новую табличку.

Инициатором проекта стала «Рабочая группа Мундиаля-2026» при администрации Беркли-Хайтс. В комитет вошли представители муниципалитета, учебных заведений, спортивных организаций и бизнеса. Проект направлен на создание праздничной атмосферы перед турниром, который стартует в следующем месяце в США, Канаде и Мексике.

Табличку разместили рядом с кафе в аргентинском стиле одновременно с открытием тематического граффити, посвящённого чемпионату мира.

Беркли-Хайтс расположен примерно в 40 километрах от стадиона «Метлайф», где 19 июля состоится финал турнира.

«Чемпионат мира — это глобальное событие, объединяющее людей через спорт и общую страсть», — отметила мэр города Энджи Девани.