Huawei и Midea создали первые в мире кондиционеры на HarmonyOS

Модели Midea Air Conditioner Pro (стоимостью 5399 юаней, или около $795) и Midea All-in-One Wind Pro (7699 юаней, эквивалентно $1130) обеспечивают приток свежего воздуха для «здорового сна» даже при закрытых окнах благодаря глубокой интеграции в экосистему умного дома.

Технологической особенностью модели Air Conditioner Pro стала система «Dual 37», гарантирующая тихую работу и высокий уровень воздухообмена.

Встроенный датчик CO2 поддерживает концентрацию углекислого газа ниже 1000 ppm в режиме реального времени. Помимо кондиционеров, партнеры представили новые системы вентиляции, подтвердив намерения расширять сотрудничество в области разработки чипов и интеллектуальных систем для дома.

Продажи новинок уже начались в фирменных точках Huawei.