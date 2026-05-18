Хаби Алонсо станет главным тренером «Челси»

«Челси — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость, став тренером этого великого клуба. Из моих разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи. В команде много талантливых игроков, и у клуба огромный потенциал, для меня будет большой честью руководить им», – сказал Алонсо.

Ранее 44-летний тренер возглавлял леверкузенский «Байер», с которым впервые выиграл чемпионат Германии без поражений в сезоне, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В мае прошлого года он возглавил мадридский «Реал», откуда 12 января был отправлен в отставку.

В настоящее время обязанности главного тренера «Челси» исполняет англичанин Калум Макфарлейн. Ранее по ходу текущего сезона лондонский клуб уволил итальянца Энцо Мареску (1 января) и англичанина Лиама Росеньора (22 апреля).