Ученые подтвердили связь между прогулкой на природе и ощущением счастья

В исследовании приняли участие 50 363 человека из 58 стран, говорящие на 36 языках. Над проектом работали 253 ученых. Средний возраст участников составил 33 года, большинство из них — женщины, проживающие в городах.

Участники отвечали на вопросы о контакте с природой, ощущении связи с окружающей средой, отношении к себе в трудные периоды, а также оценивали психологическое состояние после посещения природных мест.

Анализ анкет показал, что более частое пребывание на природе связано с ростом удовлетворенности жизнью и улучшением образа собственного тела. Исследователи также установили, что природная среда способствует развитию самосострадания (способность относиться к себе с добротой, пониманием и поддержкой, особенно в моменты неудач, ошибок или жизненных трудностей), что дополнительно влияет на ощущение благополучия.

Опрошенные также сообщали о чувстве спокойствия и отдыха после контакта с природой. По данным исследования, это состояние положительно отражалось на восприятии собственного тела и общем психологическом состоянии.

Авторы работы отметили, что выявленная закономерность оказалась одинаковой для людей разного пола и возраста в 53 из 58 стран. Исключения были зафиксированы в Бразилии, Индии, Пакистане, Латвии и на Тайване.