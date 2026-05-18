Участница испытаний Neuralink после 20 лет паралича вновь начала рисовать
Компания Neuralink рассказала об участнице клинических испытаний по имени Одри. Благодаря интерфейсу «мозг-компьютер» она снова получила возможность рисовать после более чем 20 лет паралича.

Историю женщины опубликовала компания, а затем сообщение перепостил Илон Маск. После тяжёлой аварии Одри оказалась парализована от шеи вниз и считала, что больше не сможет заниматься искусством. Позже она стала первой женщиной, включённой в программу клинических испытаний Neuralink.

Имплантированный интерфейс преобразует нейронную активность в команды для управления цифровыми устройствами. С помощью сигналов мозга Одри может перемещать курсор компьютера, управлять роботизированной рукой с кистью и создавать рисунки без использования рук.

В Neuralink заявляют, что подобные случаи демонстрируют возможности технологии в сфере реабилитации и восстановления творческой активности людей с тяжёлыми нарушениями подвижности.

Neuralink была основана Илоном Маском в 2016 году. Компания разрабатывает имплантируемые нейроинтерфейсы для управления электронными устройствами силой мысли. Технология предназначена для помощи людям с параличом и лечения неврологических заболеваний.

Компания также работает над чипом Blindsight, который предназначен для передачи визуальных сигналов напрямую в зрительную кору мозга в обход повреждённых глаз и зрительного нерва. Ожидается, что он поможет восстановить зрения даже у людей, которые родились полностью слепыми.