Российские ученые создали пленки для точечной терапии меланомы

Основой технологии стали полимерные пленки из гиалуроновой кислоты. Ученые использовали их как носитель для веществ, которые обладают противораковыми свойствами, но плохо растворяются в воде и могут быть токсичны для здоровых тканей. В материал были включены куркумин из куркумы и усниновая кислота, содержащаяся в лишайниках.

«Наши пленки достаточно эластичные, их можно накладывать прямо на пораженный участок как самостоятельное средство, или они могут выступать в качестве активного слоя в составе повязки. Разработанная нами методика позволяет также изготавливать нановолокна, наночастицы и гели, то есть можно выбрать подходящий вариант для каждого отдельного клинического случая», — пояснил исследователь из Института перспективных систем передачи данных ИТМО Роман Шайкенов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработчики отмечают, что при производстве не применяются токсичные растворители и катализаторы, поэтому материал полностью биосовместим.

Испытания на клеточных культурах показали, что пленки вызывают гибель клеток меланомы, не затрагивая здоровые ткани. По словам исследователей, технология может использоваться как для местной терапии рака кожи, так и в качестве дополнения к основному лечению для снижения дозировки химиотерапии и предотвращения распространения опухолевых клеток после удаления новообразования.