Разгром за 17 секунд и нокауты: Роузи, Нганну и Перри разнесли соперников на турнире MVP

В главном событии вечера член Зала славы UFC и бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе, американка Ронда Роузи одержала победу над своей соотечественницей, бывшей претенденткой на титул Strikeforce в женском легком весе Джиной Карано.

Для победы Роузи понадобилось 17 секунд. Она провела успешный тейкдаун, после чего оперативно вышла на болевой прием на руку (армбар). Карано была вынуждена сигнализировать о сдаче.

На данный момент Ронде Роузи 39 лет. После этого поединка ее профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 13 побед (все одержаны досрочно) и два поражения. Также Роузи является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. Для 43-летней Джины Карано этот бой стал первым с августа 2009 года, когда она в последний раз выступала по правилам ММА. В ее профессиональном рекорде теперь числится семь побед и два поражения.

Во втором по значимости поединке турнира в весовой категории до 77,3 кг также встретились американские бойцы: 41-летний бывший претендент на титул UFC в легком весе Нейт Диаз и 34-летний экс-боец UFC Майк Перри.

Противостояние завершилось после двух раундов победой Перри. Майк нанес Диазу серьезный урон. После второго раунда медицинский работник зафиксировал сильное рассечение у Нейта и запретил ему продолжать поединок.

Нейт Диаз, дебютировавший в профи в 2004 году, теперь имеет в своем активе 21 победу и 14 поражений. Майк Перри, начавший карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году, улучшил свой рекорд до 15 побед при восьми поражениях.

В третьем по значимости событии турнира MVP на ринге сошлись бывший обладатель титула UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну и еще один экс-боец UFC бразилец Филипе Линс. Поединок завершился в концовке первого раунда, когда Нганну отправил своего соперника в нокаут.

Для 39-летнего Нганну, известного под прозвищем «Хищник», эта победа стала 19-й в карьере (18 одержаны досрочно) при трех поражениях. На данный момент спортсмен идет на серии из восьми побед подряд в ММА. В свою очередь, профессиональный рекорд Филипе Линса в смешанных единоборствах теперь включает 18 побед (13 досрочных) и шесть поражений.