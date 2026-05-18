Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд товаров

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление китайского ведомства, данные шаги предпринимаются сторонами в целях расширения объемов двусторонней торговли, в том числе в сельскохозяйственном секторе экономики,

В опубликованном документе министерства на данный момент не приводится конкретный перечень наименований товаров, в отношении которых будут снижены таможенные ставки, поскольку Пекин и Вашингтон все еще продолжают обсуждение технических деталей.

Одновременно с этим в Минкоммерции КНР сообщили, что намерены заняться рассмотрением претензий, выдвинутых со стороны Соединенных Штатов и касающихся американского импорта сельскохозяйственной продукции на территорию Китая.

В заявлении китайской стороны также официально подтверждается намерение КНР осуществить крупную закупку самолетов американского производства, однако информация о точном количестве воздушных судов и конкретных марках не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявлял, что в ходе его визита в Пекин удалось заключить несколько значимых торговых сделок, в том числе о поставках 200 самолетов Boeing.