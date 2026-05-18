Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с герцогом Эдинбургским

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Великобританию провёл встречи с герцогом Эдинбургским принцем Эдвардом и его супругой Софи Хелен, сообщает программа «Ватан».

В беседе с Софи Хелен Гурбангулы Бердымухамедов рассказал об особом почитании лошадей в Туркменистане и поделился личной любовью к этим животным. Супруга принца, в свою очередь, отметила, что конный спорт в Великобритании является многовековой королевской традицией, и выразила благодарность Национальному Лидеру туркменского народа за его значительный вклад в развитие и поддержку коневодства в мировом масштабе.

В ходе встречи с принцем Эдвардом председатель Халк Маслахаты высоко оценил уровень организации конноспортивных мероприятий на площадке. В соревнованиях приняли участие любители и профессионалы из 20 стран, включая Туркменистан. Национальный Лидер напомнил, что история этих состязаний восходит к 1943 году – инициатива их проведения принадлежала матери принца, королеве Елизавете II.

Гурбангулы Бердымухамедов также рассказал, что в 1956 году выдающийся туркменский наездник Бабалы Тайимазов преподнёс королеве Елизавете II в дар золотистого ахалтекинского скакуна по кличке Мелегуш.

В ходе встречи герцог Эдинбургский также побеседовал с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой. Стороны обсудили конный спорт, его влияние на здоровье человека, а также значение иппотерапии.

Принц Эдвард поблагодарил Национального Лидера туркменского народа и отметил, что состоявшиеся переговоры вписали новую страницу в историю развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Великобританией.