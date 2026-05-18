Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Королём Великобритании Карлом III

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил официальный визит в Великобританию по приглашению королевской семьи, в ходе которого провёл переговоры и встречи на высшем уровне, сообщает информационная программа «Ватан».

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов посетил Виндзорский замок. Его встречали руководитель оргкомитета Виндзорских королевских конных состязаний Эдвард Беньон и представитель организационного отдела замка Сара Резерфорд Джордж.

Затем Национальный Лидер туркменского народа был принят королём Великобритании и Северной Ирландии Карлом III. Монарх встретил высокого гостя с особыми почестями. В ходе встречи Карл III вспомнил о своём знакомстве с Гурбангулы Бердымухамедовым в 2015 году – на памятных мероприятиях в Чанаккале (Турция), отметив, что та встреча оставила у него незабываемые впечатления. Король подчеркнул, что Национальный Лидер туркменского народа широко известен в мире как выдающийся политик и государственный деятель, а встреча с ним является для него большой честью.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил за тёплые слова и передал сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана.

Карл III также отметил, что участие в мероприятии вице-президента Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой воспринимается как знак уважения к британскому народу, и назвал это событие исторически значимым.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа и Король Великобритании обменялись пожеланиями мира и процветания народам обеих стран.