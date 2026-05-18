В TikTok появился сервис для прямого бронирования отелей и путешествий

Теперь при просмотре видеоконтента пользователи могут мгновенно узнать подробности о заинтересовавшем их месте, проверить наличие свободных мест и совершить покупку, не покидая платформу.

Официальными партнерами проекта выступили крупнейшие игроки рынка: Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets и Trip.com.

Запуск TikTok GO подтверждает стратегию компании по превращению приложения в универсальную экосистему, удерживающую пользователя на всех этапах — от поиска вдохновения до совершения транзакции.

Ранее аналогичный подход был реализован в проекте TikTok Shop, который позволил интегрировать электронную коммерцию в видеоролики. Теперь эта логика перенесена на сферу туризма: вирусный контент о путешествиях становится инструментом прямой генерации бронирований и дохода.

Трансформация поискового механизма TikTok в транзакционный слой открывает новые возможности для создателей контента. Авторы, демонстрирующие в своих роликах отели или туристические объекты, могут напрямую связывать публикации с системой бронирования. Это позволяет инфлюенсерам зарабатывать на комиссионных отчислениях и участии в рекламных кампаниях, превращая творческий контент в полноценный коммерческий инструмент.

Появление TikTok GO усиливает конкуренцию с Google, так как пользователи все чаще выбирают социальную платформу в качестве основной поисковой системы. Примечательно, что партнеры сервиса, такие как Booking.com и Expedia, одновременно являются конкурентами TikTok в сегменте поиска туристических услуг.

«Каждый день миллионы людей в TikTok узнают, где поесть, где остановиться и чем заняться дальше. TikTok GO напрямую связывает этот момент вдохновения с компаниями, стоящими за ним, и это хорошо для создателей контента, хорошо для местных предприятий и хорошо для сообществ», — заявил генеральный директор TikTok USDS Joint Venture Адам Прессер.

На данный момент сервис TikTok GO доступен на территории США для пользователей старше 18 лет.