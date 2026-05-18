В Казахстане предупредили о возможном сокращении до 400 тыс. рабочих мест из-за ИИ

По его словам, влияние искусственного интеллекта на рынок труда изучает Центр развития трудовых ресурсов. Согласно предварительным оценкам, сокращения могут затронуть вспомогательный персонал, бухгалтеров и юристов, где не требуется постоянное личное участие человека.

«Это, вы знаете, второстепенный вспомогательный персонал, бухгалтера, юристы, где не требуется личное человеческое участие. По таким направлениям они насчитали, если не ошибаюсь, в пределах 400-300 тыс. рабочих мест», — приводит Nur.kz слова Туякбаева.

В министерстве заявили, что готовятся к изменениям на рынке труда и проводят программы переобучения. С начала года новую профессию получили 186 тысяч человек во всех регионах страны.

При этом в Минтруда сообщили, что наиболее востребованными в Казахстане по-прежнему остаются технические и рабочие специальности. Осенью прошлого года в ведомстве также заявляли, что в будущем искусственный интеллект может заменить более 1 миллиона работников.