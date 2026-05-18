Ахалтекинские скакуны примут участие в конных соревнованиях в Великобритании в 2027 году

Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III выразил заинтересованность в участии ахалтекинских скакунов в международных конных соревнованиях, которые пройдут в стране в 2027 году. Об этом монарх заявил в ходе встречи с Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает программа «Ватан».

В ходе встречи Карл III отметил, что ахалтекинские лошади пользуются мировой известностью и признанием. Карл III выразил большую заинтересованность в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества двух стран через призму коневодства, в частности посредством ахалтекинской породы.

Король сообщил, что на международные конные соревнования, запланированные в Великобритании на следующий год, ожидается участие туркменских ахалтекинских скакунов.