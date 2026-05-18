Акулий нос и большие «ноздри»: представлен концепт Vision BMW Alpina

Новинка выполнена в формате крупного люксового купе. В компании заявили, что концепт сочетает «экстремальные возможности, утончённость и мастерство в балансе динамики и комфорта». Ожидается, что серийная версия модели дебютирует в следующем году и будет вдохновлена BMW 7 Series.

Длина автомобиля составляет 5,2 метра — между нынешними моделями 5 Series и 7 Series. Под капотом установлен двигатель V8, характеристики которого пока не раскрываются. Производитель сообщил, что автомобиль сохранит фирменное звучание Alpina.

Концепт получил тонкую светотехнику, крупные подсвеченные «ноздри» BMW и характерный «акулий нос». Автомобиль оснащён 20-спицевыми колёсами: спереди установлены 22-дюймовые диски, сзади — 23-дюймовые. На задней части размещены четыре овальных патрубка выхлопной системы и узкие фонари.

В салоне использован новый дизайн BMW с системой Panoramic iDrive, отдельным экраном для пассажира и минимальным количеством физических кнопок. Глава BMW Group Design Адриан ван Хойдонк заявил, что компания стремится сохранить баланс скорости и комфорта, которым всегда отличалась Alpina.