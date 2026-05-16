Netflix начал работу над комедией «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером

Режиссёром картины станет Кайл Ньювачек, ранее снявший «Счастливчика Гилмора-2». Сценарий третьей части Сэндлер написал вместе с Тимом Херлихи.

Подробности сюжета и актёрский состав пока не раскрываются. Продюсерами фильма выступят Адам Сэндлер, его супруга Джеки Сэндлер, Тим Херлихи и Джек Джаррапуто. Кевин Грейди и Джудит Маулл займут позиции исполнительных продюсеров.

Первая часть «Одноклассников» вышла в 2010 году. Фильм рассказывал о пяти друзьях детства, которые встретились после смерти школьного тренера по баскетболу. В картине снимались Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер и Сальма Хайек.

Сиквел вышел в 2013 году. Тогда к актёрскому составу присоединились Энди Сэмберг, Тейлор Лотнер и Патрик Шварценеггер. Сообщения о возможном продолжении появлялись с 2015 года.