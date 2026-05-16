NASA выступило против проекта Blue Origin Джеффа Безоса с 51 тысячей спутников

Проект компании, принадлежащей Джеффу Безосу, предполагает создание орбитальной инфраструктуры для размещения центров обработки данных. В Blue Origin заявляют, что это позволит снизить расходы на вычисления. Однако NASA считает, что проект создаёт серьёзные риски для космической среды и пилотируемых полётов.

В обращении к FCC агентство указало, что заявленные орбиты пересекаются с маршрутами пилотируемых миссий и траекториями научных объектов. Особую обеспокоенность вызвало отсутствие подробных процедур вывода спутников из эксплуатации после завершения их работы. По мнению NASA, это может привести к росту объёма космического мусора.

Ведомство также раскритиковало расчёты Blue Origin относительно возможностей рынка запусков и параметры размещения спутниковой группировки. Для сравнения NASA напомнило, что SpaceX ранее согласилась снизить орбиты более 9300 спутников Starlink ниже 500 километров для уменьшения рисков.

Ранее подразделение Amazon Leo, связанное с Amazon Джеффа Безоса, само критиковало спутниковые проекты SpaceX, называя их «спекулятивными» и «невыполнимыми». Теперь Blue Origin столкнулась с такими же претензиями.

При этом NASA отметило, что компания предусмотрела меры по снижению влияния спутников на астрономические наблюдения. Агентство заявило о готовности сотрудничать с Blue Origin для доработки проекта. Окончательное решение по заявке должна принять FCC.