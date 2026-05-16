NASA выступило против проекта Blue Origin Джеффа Безоса с 51 тысячей спутников

NASA направило протест в Федеральную комиссию по связи США (FCC) против проекта Sunrise компании Blue Origin, предусматривающего запуск 51 600 спутников на орбиты высотой от 500 до 1800 километров.

Проект компании, принадлежащей Джеффу Безосу, предполагает создание орбитальной инфраструктуры для размещения центров обработки данных. В Blue Origin заявляют, что это позволит снизить расходы на вычисления. Однако NASA считает, что проект создаёт серьёзные риски для космической среды и пилотируемых полётов.

В обращении к FCC агентство указало, что заявленные орбиты пересекаются с маршрутами пилотируемых миссий и траекториями научных объектов. Особую обеспокоенность вызвало отсутствие подробных процедур вывода спутников из эксплуатации после завершения их работы. По мнению NASA, это может привести к росту объёма космического мусора.

Ведомство также раскритиковало расчёты Blue Origin относительно возможностей рынка запусков и параметры размещения спутниковой группировки. Для сравнения NASA напомнило, что SpaceX ранее согласилась снизить орбиты более 9300 спутников Starlink ниже 500 километров для уменьшения рисков.

Ранее подразделение Amazon Leo, связанное с Amazon Джеффа Безоса, само критиковало спутниковые проекты SpaceX, называя их «спекулятивными» и «невыполнимыми». Теперь Blue Origin столкнулась с такими же претензиями.

При этом NASA отметило, что компания предусмотрела меры по снижению влияния спутников на астрономические наблюдения. Агентство заявило о готовности сотрудничать с Blue Origin для доработки проекта. Окончательное решение по заявке должна принять FCC.