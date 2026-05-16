Кольцо с уникальным бриллиантом Ocean Dream продали за рекордные $17,3 млн

Торги прошли в рамках Недели роскоши и продолжались около 20 минут. По данным аукционного дома, лот стал самым дорогим бриллиантом яркого сине-зелёного цвета, когда-либо проданным на аукционе, а также самым дорогим предметом нынешней Недели роскоши в Женеве.

В центре кольца расположен треугольный бриллиант весом 5,5 карата. Его окружают около двадцати белых бриллиантов ромбовидной огранки.

Как сообщили в Christie’s, камень был найден в Центральноафриканской Республике в 1990-х годах. Смитсоновский институт включил его в число восьми самых редких алмазов мира по сочетанию цвета и чистоты.

Ранее Ocean Dream уже выставлялся на торгах. В первый раз кольцо продали в Женеве в мае 2014 года за 7,7 млн швейцарских франков.