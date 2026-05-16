Климатологи предупредили об угрозе жары на ЧМ по футболу 2026 года

Согласно докладу международной исследовательской инициативы World Weather Attribution (WWA), риск экстремальной жары в ряде городов-организаторов по сравнению с чемпионатом мира 1994 года удвоился. Турнир пройдёт в 16 городах Северной Америки.

По оценкам аналитиков, примерно четверть матчей может состояться при показателе индекса WBGT выше 26°C. Этот индекс учитывает температуру воздуха, влажность, солнечное излучение и скорость ветра для оценки воздействия жары на организм человека.

В WWA отметили, что высокая влажность затрудняет охлаждение организма и повышает риск теплового стресса. При WBGT (комплексный индекс, который показывает реальное воздействие жары на организм человека) выше 28°C международный профсоюз футболистов FIFPRO считает проведение матчей небезопасным.

Организаторы турнира планируют ввести обязательные трехминутные перерывы на гидратацию в середине каждого тайма, а также назначать более позднее время начала игр. Однако исследователи считают, что этих мер может оказаться недостаточно.

Среди наиболее уязвимых объектов названы открытые стадионы в Майами, Канзас-Сити, Филадельфии и Нью-Йорке.

Финал чемпионата мира должен пройти на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), где, по оценкам WWA, риск сбоев из-за жары достиг 50%.

Авторы доклада заявили, что дальнейший рост глобальных температур сделает проведение летних спортивных турниров в северном полушарии всё более опасным. Исследователи призвали ускорить отказ от ископаемого топлива для снижения климатических рисков.

«Тот факт, что сам финал чемпионата мира, одно из крупнейших спортивных событий на планете, проходит при несоразмерно высоком риске жары, из-за которой матчи приходится отменять, должен стать сигналом тревоги для ФИФА и болельщиков и напомнить, что нет ни одной сферы жизни, на которую бы не влияли климатические изменения», – говорит доктор Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона и соучредитель инициативы WWA.