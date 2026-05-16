Китай купит 200 лайнеров Boeing вместо ожидаемых 500: Акции компании упали

«Сегодня он [Си Цзиньпин] согласился на одну вещь — заказать 200 самолетов. Это очень серьезное решение, 200 больших самолетов. Это много рабочих мест», — заявил Трамп. По его словам, Boeing рассчитывал продать около 150 самолётов.

Как отмечает Fox News, Boeing почти десять лет не получал крупных заказов из Китая. В этот период Пекин активно закупал самолёты европейской Airbus.

При этом аналитики ожидали более масштабной сделки по итогам визита Трампа в Китай. По данным Reuters, в инвестиционной компании Jefferies прогнозировали заказ на 500 самолётов.

На фоне сообщений о сделке акции Boeing 14 мая снизились на 4,1% в ходе торгов.

Президента Boeing Келли Ортберг сопровождал Трампа во время поездки в Китай вместе с рядом американских бизнесменов. В делегацию также вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, руководители Meta, BlackRock, Goldman Sachs, Visa и других компаний.

«Они здесь сегодня, чтобы выразить уважение вам и Китаю. И они надеются на успешное ведение бизнеса, и с нашей стороны мы это поддерживаем», — говорил Трамп перед встречей с председателем Си.