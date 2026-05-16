Зарплата Месси в «Интер Майами» превысила $28 млн: больше в MLS не получает никто

Единственным игроком MLS с доходом свыше $10 млн, помимо Месси, стал южнокорейский футболист Сон Хын Мин из «Лос-Анджелеса». Его зарплата оценивается в $11,1 млн в год.

Общий фонд заработной платы «Интер Майами» достиг $54,6 млн — это самый высокий показатель в лиге. Второе место занимает «Лос-Анджелес» с бюджетом $32,7 млн.

После перехода Месси в клуб в 2023 году «Интер Майами» значительно увеличил инвестиции в состав. Аргентинский полузащитник Родриго Де Поль получает около $9,7 млн в год. Зарплаты Хермана Бертранми, Серхио Регилона, Факундо Моры и Тадео Альенде также превышают один миллион долларов ежегодно.

В сезоне 2025 года Месси помог «Интер Майами» впервые стать чемпионом MLS. Тогда он забил 29 голов и отдал 19 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 11 мячей и 5 голевые передачи в 12 матчах. Команда занимает второе место в Восточной конференции с 25 очками.

По данным L’Équipe, реальные доходы Месси с учетом спонсорских и медийных соглашений составляют от $70 млн до $80 млн в год.

Контракт футболиста с «Интер Майами» действует до 2028 года.