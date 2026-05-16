Глава BMW Оливер Ципсе покинул свой пост. Концерн возглавил Милан Неделькович

Ципсе возглавлял BMW с 2019 года, но в самой компании он проработал 35 лет. О планируемой смене руководства компания сообщила ещё в конце 2025 года.

Новым генеральным директором стал 57-летний Милан Неделькович, работающий в BMW с 1993 года. Его контракт рассчитан до 2031 года. В разные годы он занимал руководящие должности на заводах в Оксфорде, Лейпциге и Мюнхене, возглавлял отдел корпоративного качества. Он также курировал перестройку производственных площадок компании под выпуск электрических моделей.

Председатель наблюдательного совета BMW Николас Петер на ежегодном собрании акционеров заявил, что под руководством Ципсе компания сумела сохранить прибыльность в условиях пандемии, дефицита полупроводников и масштабных изменений в автомобильной отрасли.

«Его имя будет тесно связано с Neue Klasse (семейство электромобилей нового поколения. — ред.), центральным проектом BMW», — отметил Петер.