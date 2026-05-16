В смартфоны Samsung внедряют систему интеллектуальной блокировки push-рекламы

Нововведение появилось в версии Device Care 13.8.80.7. Система анализирует уведомления от приложений и определяет, какие из них могут быть рекламными или навязчивыми.

Если приложение начинает слишком активно отправлять push-уведомления, смартфон способен автоматически перевести его в режим «глубокого сна». После этого программа фактически теряет возможность отправлять уведомления пользователю.

В Samsung отмечают, что технология пока может работать с ошибками и иногда принимать полезные уведомления за рекламные. Пользователям оставили возможность вручную разблокировать приложение через настройки Device Care.

Функция Intelligent Blocking пока доступна только на устройствах с оболочкой One UI 8.5. Первыми ее получат модели Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

В официальных магазинах Samsung и Google пока распространяется предыдущая версия Device Care. Новая сборка уже доступна для ручной установки через APK-файлы, однако до глобального релиза может пройти еще несколько недель.