В Италии поставили такси «на рельсы»

Система проходит тестирование в городе Тренто. Вместо традиционных поездов RailEvo использует компактные модули, рассчитанные на перевозку от четырёх до шести человек. Капсулы могут двигаться независимо друг от друга, а пассажиры получают возможность вызывать транспорт по запросу, подобно такси.

Одной из ключевых особенностей проекта стала технология «вертикального обмена». Для обгона капсула временно поднимается над основным рельсом при помощи дополнительной верхней направляющей и специальной конструкции колёс. Это позволяет модулям проходить друг через друга без остановки и без использования сложной системы стрелок.

Разработчики заявляют, что при создании капсул использовались авиационные принципы аэродинамики, что позволяет снизить сопротивление воздуха и энергопотребление. При массе около 1400 килограммов система расходует меньше энергии по сравнению с традиционным электротранспортом.

Также в конструкции применяются колёса Mecanum, используемые в робототехнике. Они позволяют капсуле двигаться не только вперёд и назад, но и вбок.

Проект разработал инженер Федерико Бернабеи. RailEvo ориентирован на использование уже существующих железнодорожных линий, особенно малозагруженных участков.

Власти региона и компания Trentino Trasporti рассматривают возможность запуска полноценной линии к 2030 году.