Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до 2030 года

Предыдущее соглашение с 66-летним специалистом действовало до окончания чемпионата мира 2026 года.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

До работы в сборной Бразилии тренер возглавлял мадридский «Реал». Он работал в клубе с 2013 по 2015 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Вместе с «Реалом» Анчелотти дважды выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира. Кроме того, он трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Анчелотти стал первым тренером, выигравшим все пять ведущих национальных чемпионатов Европы. Также он является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов среди тренеров — его команды завоёвывали трофей пять раз.

Итальянец признавался тренером года по версиям УЕФА (2022) и ФИФА (2024). Подобную награду специалист завоевывал по итогам чемпионата Италии (2001, 2004), чемпионата Франции (2013). Кроме того, он включён в залы славы итальянского футбола, «Милана» и «Ромы».