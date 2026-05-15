Nvidia первой в истории достигла капитализации в $5,5 трлн

На торгах 13 мая акции производителя ИИ-чипов выросли примерно на 3%. Рост котировок связывают с сообщениями о том, что глава Nvidia Дженсен Хуанг присоединился к визиту президента США Дональда Трампа в Китай, где ожидаются переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. СМИ сообщали, что Трамп включил Хуанга в состав делегации в «самый последний момент».

На фоне роста Nvidia увеличила отрыв от других технологических компаний. Капитализация Google оценивается примерно в $4,7 трлн, Apple — около $4,3 трлн.

За последний месяц акции Nvidia выросли почти на 20%. Если в конце марта бумаги торговались около $165 за акцию, то сейчас их стоимость превышает $220. В годовом выражении рост составляет около 74%.

Состояние Дженсена Хуанга, по оценкам, увеличилось примерно на $5,4 млрд и достигло $196 млрд.

Инвесторы ожидают дальнейшего роста спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта. На следующей неделе Nvidia должна опубликовать квартальную отчетность. Компания прогнозирует выручку на уровне $78 млрд против $68 млрд кварталом ранее. Более 91% предыдущей выручки обеспечили дата-центры и ИИ-ускорители.

Дополнительным фактором роста остаются крупные инвестиции IT-компаний в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Meta ранее заявила о планах направить от $125 млрд до $145 млрд на развитие вычислительных мощностей и ИИ-инфраструктуры.