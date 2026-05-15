Motorola выпустила смартфон и наушники, инкрустированные кристаллами Swarovski

Ключевой особенностью новинок стало сочетание ручной инкрустации драгоценными элементами и фирменной цветовой схемы Pantone Violet Indigo.

По заявлению производителя, задняя панель смартфона Motorola Signature получила текстуру, имитирующую шелк, и украшена 20 аметистовыми кристаллами Swarovski.

В свою очередь, каждый наушник Moto Buds 2 Plus инкрустирован 12 кристаллами, а на зарядный кейс нанесено еще 41 декоративный элемент.

Старт продаж в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе намечен на ближайшие недели. Стоимость спецверсии Motorola Signature (16/512 ГБ) составит €1400, а наушников Moto Buds 2 Plus — €150.

Напомним, что базовая модель смартфона, вышедшая в январе, стоит €820. Она оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 8 Gen 5 и тройной камерой на 50 Мп.