Casio представила часы по мотивам «Мандалорца» из вселенной «Звездных войн»

Линейка приурочена к выходу нового контента из вселенной «Звездных войн» (Star Wars).

Основная модель GM2100-1ASW уже доступна для предзаказа в США по цене 220 долларов. Часы выполнены на базе платформы GM-2100 и получили дизайн, вдохновлённый бронёй бескара. Металлический безель изготовлен из нержавеющей стали с серым покрытием. Корпус сохранил восьмиугольную форму серии и сравнительно тонкий профиль.

Размеры модели составляют 49,3 × 44,4 × 11,8 мм, вес — 72 г. Конструкция сочетает полимерный ремешок и стальной безель, обеспечивая ударопрочность и водозащиту до 200 метров. Срок работы от батареек оценивается примерно в три года.

Функции соответствуют базовой версии: мировое время в 31 часовой зоне, секундомер, таймер, пять будильников и автоматический календарь. Есть двойная LED-подсветка и функция смещения стрелок.

В комплект входит карточка Bounty Hunter ID, которую можно использовать как подставку.

Также открыт предзаказ на вторую модель — BA-110 в дизайне Baby-G, посвящённую персонажу Грогу. Её стоимость составляет 130 долларов.