ЮНЕСКО: Число студентов вузов в мире за 25 лет выросло в 2,5 раза

По данным организации, международная мобильность студентов за этот период утроилась. Сейчас почти 7,3 млн человек получают образование за рубежом, половина из них обучается в странах Европы и Северной Америки.

Среди крупнейших принимающих стран названы США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Франция и Россия. Как отмечается в исследовании, российские вузы в основном принимают студентов из Центральной Азии и других стран бывшего СССР.

Эксперты ЮНЕСКО также обратили внимание на сохраняющееся региональное неравенство. В Западной Европе и Северной Америке высшим образованием охвачено около 80% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна этот показатель составляет 59%, в арабских государствах — 37%, в Южной и Западной Азии — 30%, а в странах Африки к югу от Сахары — 9%. Средний мировой показатель по 146 странам составляет 43%.

В докладе также говорится, что женщины сейчас преобладают по численности среди студентов, однако уступают мужчинам на уровне докторантуры.