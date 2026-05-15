Шесть туркменских штангистов выступят на чемпионате Азии-2026 в Гандинагаре

Континентальное первенство собрало 172 штангиста из 28 стран мира, которые разыграют комплекты наград в восьми мужских и восьми женских весовых категориях.

График выступлений туркменской сборной открывают Буняд Рашидов (до 71 кг) и Бектимур Рейимов (до 79 кг), которые выйдут на помост уже сегодня, 14 мая. Завтра борьбу за медали в весовой категории до 88 кг начнут Рамазан Тораев и Гайгысыз Тораев.

В категории до 94 кг страну представит Рустем Аннабердыев, а завершит программу выступлений национальный сборной Давранбек Хасанбаев, выступающий в весе до 110 кг.

Индия принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике во второй раз после 44-летнего перерыва — последний раз турнир проходил здесь в 1982 году в рамках IX Азиатских игр в Дели.

Стоит отметить, что на прошлогоднем первенстве в китайском Цзяншане сборная Туркменистана показала достойный результат, завоевав 6 медалей (1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые) и заняв девятое место в общекомандном зачете. Основной вклад в успех внесли Давранбек Хасанбаев, Буняд Рашидов, Бектимур Рейимов и Анамджан Рустамова.