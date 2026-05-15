«Реал» официально объявил о проведении досрочных президентских выборов

Избирательная комиссия установила строгие сроки подачи заявок на участие в выборах — с 14 по 23 мая 2026 года включительно.

Ранее решение о проведении голосования было анонсировано действующим президентом Флорентино Пересом на экстренной пресс-конференции.

«Простите, но я не собираюсь уходить в отставку. Я созываю новые выборы, потому что «Реал» принадлежит членам клуба, и они должны решать. Пусть другие люди баллотируются, покажут свои программы. Любой, кто критикует меня, может баллотироваться на этих выборах», — заявил Перес.

Если в установленный срок будет зарегистрировано более одного претендента, дата и место очного голосования (включая возможность почтового отправления голосов) будут объявлены дополнительно.

79-летний Флорентино Перес возглавляет «Реал» суммарно более 20 лет, за которые клуб добился выдающихся успехов, включая 7 титулов Лиги чемпионов и 7 побед в чемпионате Испании. Однако неудачные результаты текущего сезона — досрочная потеря шансов на титул Ла Лиги и вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала — стали катализатором для обновления мандата доверия со стороны членов клуба.