Пляж на Филиппинах признан лучшим в мире

На второй позиции оказался Фтери-Бич на острове Кефалония в Греции, на третьей — Уортон-Бич в Австралии. Далее следуют Нуси-Иранья на Мадагаскаре и Ист-Бич на острове Вомо на Фиджи.

Рейтинг составляется по восьми критериям. Среди них — уникальность ландшафта, присутствие дикой природы, нетронутость среды, «звуковой ландшафт» (отсутствие антропогенного шума), легкость входа в воду, спокойствие воды, отсутствие большого числа людей и вероятность хороших погодных условий.

Составители отмечают, что главными факторами остаются уединённость и сохранность экосистемы. Многие пляжи либо не имеют туристической инфраструктуры, либо доступны только по воде.

Лидирующий пляж Энталула — это небольшой участок белого песка среди известняковых скал и пальм, добраться туда можно только на лодке. Фтери-Бич известен чистой водой, а Уортон-Бич — возможностью наблюдать за дельфинами и условиями для серфинга.

В рейтинг вошли пляжи более чем из 30 стран, среди них Италия, Испания, Португалия, Ирландия, США, ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Сейшелы, Бразилия и ЮАР.