«Интер» стал десятикратным обладателем Кубка Италии, обыграв в финале «Лацио»

Благодаря этой победе «Интер» вышел на чистое второе место по количеству титулов в турнире, уступая по этому показателю только туринскому «Ювентусу», на счету которого 15 побед.

Исход финального противостояния был решен в первом тайме. На 14-й минуте защитник римлян Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота, а на 35-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев, установив окончательный счет.

Ранее «Интер» становился обладателем трофея в сезонах 1938/1939, 1977/1978, 1981/1982, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011, 2021/2022 и 2022/2023.

В прошлом сезоне кубок достался «Болонье», победившей «Милан» (1:0).

Путь команд к финалу текущего розыгрыша был непростым. В полуфинале «Интер» одолел «Комо» с общим счетом 3:2 по сумме двух встреч. «Лацио», в свою очередь, пробился в финал, выбив из турнира «Аталанту» в напряженной серии пенальти после ничейного результата по итогам игрового времени (3:3, 2:1).