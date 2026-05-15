Илон Маск заявил о планах построить сеть космопортов для SpaceX по всему миру

Сейчас SpaceX использует площадку Starbase в Техасе и развивает инфраструктуру во Флориде, однако растущая интенсивность запусков ограничивается существующими возможностями. В будущем компания рассчитывает довести количество запусков до нескольких тысяч в год.

В SpaceX отметили, что для достижения таких показателей потребуется создание дополнительных стартовых площадок. По словам Маска, будущие космопорты будут работать по принципу аэропортов и смогут осуществлять несколько запусков ежедневно.

Ключевую роль в этих планах играет многоразовая ракета Starship, способная выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Её предполагается использовать для развертывания спутниковой системы Starlink, космических дата-центров, а также миссий на Луну и Марс.

Двенадцатый испытательный полёт Starship запланирован на 19 мая. Ракета получит новую версию ускорителя Super Heavy с модернизированными двигателями Raptor.

Параллельно SpaceX готовится к выходу на биржу для привлечения $75 млрд инвестиций. По данным аналитиков, оценка капитализации компании может составить $1,75 трлн.